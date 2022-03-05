Путин заявил, что санкции против авиации РФ наносят ущерб тем, кто их вводит

Владимир Путин заявил, что санкции против России в авиационной сфере наносят ущерб тем, кто их вводит. Об этом он рассказал на встрече с женщинами из летного состава российских авиакомпаний.

"Это не от нас зависит только, это зависит от тех, кто это делает, делает себе в ущерб. И я думаю, что им тоже не очень нравится это делать", – высказался глава государства.

По словам президента, ограничения для российских авиакомпаний вводят "под политическим прессом" властей зарубежных государств.

Путин добавил, что Россия планирует наращивать внутренние авиаперевозки. При этом отказ от зарубежных полетов не рассматривается – они продолжатся там, где можно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.