05 февраля, 18:15Политика
Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета
Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В том числе туда вошел Сергей Собянин. Всего в составе президиума 26 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также замглавы администрации президента Максима Орешкина.
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