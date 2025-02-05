Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В том числе туда вошел Сергей Собянин. Всего в составе президиума 26 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также замглавы администрации президента Максима Орешкина.

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