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05 февраля, 18:15

Политика

Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета

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Владимир Путин утвердил обновленный состав президиума Госсовета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В том числе туда вошел Сергей Собянин. Всего в составе президиума 26 человек, включая премьер-министра Михаила Мишустина, первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, а также замглавы администрации президента Максима Орешкина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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