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05 февраля, 13:45

Политика

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

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Кремлю пока нечего сообщить о возможности интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Там пообещали проинформировать о реализации таких планов.

Соответствующие слухи возникли после известия о том, что Карлсон находится в Москве. Кроме того, журналист еще в сентябре 2023 года сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от властей США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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