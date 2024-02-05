В Кремле прокомментировали возможность интервью Путина американскому журналисту Карлсону

Кремлю пока нечего сообщить о возможности интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Там пообещали проинформировать о реализации таких планов.

Соответствующие слухи возникли после известия о том, что Карлсон находится в Москве. Кроме того, журналист еще в сентябре 2023 года сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет от властей США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.