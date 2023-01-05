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05 января, 17:15

Общество

Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым

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Владимир Путин поговорил по телефону с 7-летним Давидом Шмелевым. Открытку этого мальчика президент снял с "Елки желаний".

Давид из Ставропольского края. Он мечтал побывать в Москве и посетить Военную академию Вооруженных сил. Его мечта уже исполнилась. Прямо сейчас Давид и его семья в столице. За столом не хватает только старшего брата – он офицер и сейчас на службе. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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