04 декабря, 11:15Политика
Путин заявил, что Россия освободит Донбасс и Новороссию в любом случае
Владимир Путин в большом интервью телеканалу India Today заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию – военным или другим путем. Он подчеркнул, что Москва пыталась выстроить отношения между ДНР, ЛНР и Украиной, но Киев их не признавал, а сами республики выразили нежелание оставаться в составе страны на референдуме.
Глава государства также назвал прошедшую встречу с спецпредставителем американского лидра Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером очень полезной и необходимой. Стороны подробно обсуждали каждый пункт договоренностей по украинскому конфликту. Президент отметил, что работа над планом была сложной, Россия не согласилась с рядом его пунктов.
