04 ноября, 22:30

Владимир Путин наградил разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"

Владимир Путин наградил разработчиков межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" и беспилотного подводного аппарата "Посейдон". По словам президента, эти технологии имеют важное значение для безопасности России на десятилетия вперед.

Среди прочих успехов российских оружейников Путин отметил "Орешник". Серийное производство ракетного комплекса уже началось. Кроме того, межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" встанет на боевое дежурство в 2026 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

