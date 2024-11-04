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04 ноября, 14:30

Общество

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и представители всех религиозных конфессий России. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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