Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.

На церемонии присутствовали патриарх Московский и всея Руси Кирилл и представители всех религиозных конфессий России. Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

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