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04 ноября, 14:45

Общество

Новости часа: Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Новости часа: Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей

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Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому по традиции в День народного единства.

День народного единства станет отдельной темой в учебнике истории для 5–9 классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

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