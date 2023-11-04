Новости часа: Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому по традиции в День народного единства.

День народного единства станет отдельной темой в учебнике истории для 5–9 классов, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Пять новых выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.