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04 ноября, 14:15

Общество

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Традиционная церемония была приурочена к отмечаемому сегодня в стране Дню народного единства.

В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, молодежных, волонтерских и других организаций. Кроме того, присутствовали представители Запорожской области.

После возложения цветов глава государства пообщался со всеми участниками церемонии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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