Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Традиционная церемония была приурочена к отмечаемому сегодня в стране Дню народного единства.

В церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл, молодежных, волонтерских и других организаций. Кроме того, присутствовали представители Запорожской области.

После возложения цветов глава государства пообщался со всеми участниками церемонии. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.