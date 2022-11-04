Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

В России сегодня отмечают День народного единства. По уже сложившейся традиции, президент днем возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и пообщался с представителями волонтерских движений. Речь зашла в том числе о проектах по поддержке жителей Донбасса.

Сегодня Владимир Путин подписал несколько законов. А конкретно – президент снял запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления. Добровольцев приравняли к статусу военнослужащих. Для них и их семей вводятся соцгарантии.

Власти Херсонской области опровергли сообщения о введении постоянного комендантского часа в городе. Сейчас это ограничение действуют только по ночам с 22:00. В остальное время в Херсоне идет обычная жизнь, несмотря на обстрелы.

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