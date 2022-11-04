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Общество

Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

Москвичам рассказали о главных событиях прошедшего дня

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Новости часа: Путин заявил о неизбежности столкновения с неонацистами на Украине

В ЦВЗ "Манеж" прошла встреча Путина с историками и представителями религий РФ

Путин посетил выставку "Украина. На переломах эпох"

Новости часа: гололедица сохранится на дорогах столицы до конца дня

Владимир Путин подписал несколько законов

Новости часа: в России добровольцев приравняли к военнослужащим

Путин возложил цветы к обновленному памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Новости часа: Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

В России сегодня отмечают День народного единства. По уже сложившейся традиции, президент днем возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади и пообщался с представителями волонтерских движений. Речь зашла в том числе о проектах по поддержке жителей Донбасса.

Сегодня Владимир Путин подписал несколько законов. А конкретно – президент снял запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления. Добровольцев приравняли к статусу военнослужащих. Для них и их семей вводятся соцгарантии.

Власти Херсонской области опровергли сообщения о введении постоянного комендантского часа в городе. Сейчас это ограничение действуют только по ночам с 22:00. В остальное время в Херсоне идет обычная жизнь, несмотря на обстрелы.

Подробнее об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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