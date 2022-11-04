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Общество

Владимир Путин подписал несколько законов

Владимир Путин подписал несколько законов

Новости часа: в России добровольцев приравняли к военнослужащим

Путин возложил цветы к обновленному памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Новости часа: Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс военнослужащим ВС РФ

Новости последнего часа: мобилизованные получат единовременную выплату 195 тыс рублей

Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс военнослужащим ВС РФ

Новости часа: Песков рассказал о текущей ситуации с зерновой сделкой

Новости часа: Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Владимир Путин подписал несколько законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Президент снял запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления.

Добровольцев приравняли к статусу военнослужащих. Для них и их семей вводятся соцгарантии.

Еще один закон – об альтернативной службе. Гражданский персонал в Вооруженных силах РФ при объявлении мобилизации продолжит находиться на альтернативной службе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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властьобществовидеоАлина Гилева
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