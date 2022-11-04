16:15Общество
Владимир Путин подписал несколько законов
Владимир Путин подписал несколько законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Президент снял запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления.
Добровольцев приравняли к статусу военнослужащих. Для них и их семей вводятся соцгарантии.
Еще один закон – об альтернативной службе. Гражданский персонал в Вооруженных силах РФ при объявлении мобилизации продолжит находиться на альтернативной службе.
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