Владимир Путин подписал несколько законов. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Президент снял запрет на мобилизацию судимых за тяжкие преступления.

Добровольцев приравняли к статусу военнослужащих. Для них и их семей вводятся соцгарантии.

Еще один закон – об альтернативной службе. Гражданский персонал в Вооруженных силах РФ при объявлении мобилизации продолжит находиться на альтернативной службе.

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