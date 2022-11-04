Новости часа: Путин подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. На них и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации.

Также президент подписал закон позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Как заявил Путин, в России мобилизовано 318 тысяч человек, так как число добровольцев не сокращается. По его словам, власти РФ работают над упрощенной выдачей документов беженцам с Украины.