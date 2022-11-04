14:05Город
Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади
Владмир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие представители молодежных и волонтерских организаций. Легендарный монумент открыли 4 ноября после реставрации.
Специалисты восстановили утраченные элементы монумента, устранили дефекты литья и трещины. Основную часть средств на работы выделил Минкульт, но также деньги переводили все желающие. Таким способом удалось собрать около 20 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.