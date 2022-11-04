Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади

Владмир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии также приняли участие представители молодежных и волонтерских организаций. Легендарный монумент открыли 4 ноября после реставрации.

Специалисты восстановили утраченные элементы монумента, устранили дефекты литья и трещины. Основную часть средств на работы выделил Минкульт, но также деньги переводили все желающие. Таким способом удалось собрать около 20 миллионов рублей.

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