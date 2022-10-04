Путин может подписать законы о вхождении четырех новых регионов в РФ 4 октября

Владимир Путин может подписать законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России 4 октября. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля также добавил, что на этот день публичные выступления российского лидера по данному событию не запланированы. Еще пресс-секретарь президента прокомментировал вопрос переговоров с Украиной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.