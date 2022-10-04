Эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта проведут в РФ

В РФ проведут эксперимент по использованию приложения смартфона как аналога паспорта. Владимир Путин поручил правительству представить специальный сервис по расширению функционала портала госуслуг.

Речь идет о возможности давать и отзывать согласие на обработку персональных данных для получения ряда государственных, муниципальных и коммерческих услуг. Поручения должны быть исполнены до 15 ноября, говорилось в документе на сайте Кремля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.