День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября – Путин

День отца будет отмечаться в России в третье воскресенье октября. Указ подписал Владимир Путин.

По словам президента, такой праздник необходим для укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей.

Ранее с этой идеей выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Аналогичный праздник с прошлого века есть во многих странах. Впервые его предложила отмечать в 1910 году американка, чей отец после смерти жены один вырастил шестерых детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.