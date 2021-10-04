Песков считает темпы вакцинации от COVID-19 в РФ недостаточными

Темпы вакцинации от коронавируса в России недостаточны. Об этом заявил пресс -секретарь президента Дмитрий Песков.

Он еще раз призвал граждан привиться и назвал это единственным способом защитить жизнь в условиях пандемии. По мнению Пескова, такие низкие темпы в РФ потому, что людям недостаточно хорошо объяснили безальтернативность вакцинации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.