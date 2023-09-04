Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в этом году в России ожидается хороший урожай зерна, и экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн.

В данный момент Москве приходится заключать новые соглашения и заново налаживать международные каналы сбыта сельхозпродукции. Именно ради этого создавалась зерновая сделка с Украиной. Но, как заявил Путин, западные партнеры снова обманули и на выполнили своих обязательств. До сих пор десятки судов с российскими удобрениями блокированы в европейских портах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.