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04 сентября, 19:45

Политика

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

Путин заявил, что РФ готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне

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Россия готова полностью обеспечить потребности Турции в зерне, заявил Владимир Путин по итогам переговоров с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам Путина, в этом году в России ожидается хороший урожай зерна, и экспортный потенциал сохранится на уровне 60 миллионов тонн.

В данный момент Москве приходится заключать новые соглашения и заново налаживать международные каналы сбыта сельхозпродукции. Именно ради этого создавалась зерновая сделка с Украиной. Но, как заявил Путин, западные партнеры снова обманули и на выполнили своих обязательств. До сих пор десятки судов с российскими удобрениями блокированы в европейских портах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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