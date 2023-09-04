В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

Возраст отсрочки от службы в армии для сотрудников IT-компаний с нового года будет повышен с 27 до 30 лет. Об этом говорится в отдельном указе президента РФ Владимира Путина.

Документ необходим в связи с законом о постепенном увеличении призывного возраста. По новым правилам призыву будут подлежать те, кому в 2024 году исполнится 27 лет.

В данный момент специалисты по информационным технологиям могут получить отсрочку от армии. Речь идет о молодых людях, которые имеют высшее образование и минимум год работают в аккредитованных IT-компаниях или пришли туда сразу после окончания вуза.

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