04 сентября, 18:00Общество
В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет
Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов будет увеличен до 30 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.
Он повышает предельный возраст получения отсрочки от службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний с 27 до 30 лет.При этом минимальная граница предоставления отсрочки по-прежнему останется на уровне 18 лет.