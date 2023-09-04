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04 сентября, 18:00

Общество

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

В РФ повысят возраст отсрочки от призыва для IT-специалистов до 30 лет

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому предельный возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов будет увеличен до 30 лет. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года.

Он повышает предельный возраст получения отсрочки от службы в армии для сотрудников аккредитованных IT-компаний с 27 до 30 лет.При этом минимальная граница предоставления отсрочки по-прежнему останется на уровне 18 лет.

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