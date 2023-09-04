Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 сентября, 16:45

Политика

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Путин назвал зерновую сделку и Сирию в числе тем переговоров с Эрдоганом в Сочи

Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Турции

Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране

Производство вооружений на Украине не поспособствует урегулированию конфликта – Песков

Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России

Переговоры в широком составе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Они продлились полтора часа.

Отмечается, что одной из самых ожидаемых тем встречи было будущее зерновой сделки. Путин, открывая переговоры, сказал, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, касающиеся украинского кризиса.

Также президент РФ добавил, что страна готова к переговорам по зерновой сделке. Помимо этого, он выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат обсуждение создания газового хаба в Турции, чтобы сделать более стабильной ситуацию в энергетике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика