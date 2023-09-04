Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились

Переговоры в широком составе президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в Сочи. Они продлились полтора часа.

Отмечается, что одной из самых ожидаемых тем встречи было будущее зерновой сделки. Путин, открывая переговоры, сказал, что лидеры не обойдут вниманием вопросы, касающиеся украинского кризиса.

Также президент РФ добавил, что страна готова к переговорам по зерновой сделке. Помимо этого, он выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат обсуждение создания газового хаба в Турции, чтобы сделать более стабильной ситуацию в энергетике.

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