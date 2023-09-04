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04 сентября, 13:30

Политика

Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Турции

Путин отметил хорошие темпы развития отношений РФ и Турции

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Владимир Путин выразил надежду, что в ближайшее время удастся завершить переговоры с Турцией по созданию газового хаба, а также отметил хорошие темпы развития отношений двух государств. Об этом он сообщил на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая проходит в Зеленом зале корпуса "Империал" сочинского санатория "Русь".

Президент РФ также сообщил, что товарооборот Москвы и Анкары в прошлом году увеличился на 86%, и в этом году позитивный тренд сохраняется. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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