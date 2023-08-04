Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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16:45

Политика

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Путин подписал закон о повышении призывного возраста в России до 30 лет

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года.

Внедрение федеральной госсистемы "Такси" не повлияет на стоимость перевозок. Об этом сообщил Минтранс.

Время ожидания транспорта на остановках Москвы с начала года снизилось на 25 маршрутах. Об этом рассказала заммэра столицы Максим Ликсутов.

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