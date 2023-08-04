Новости часа: Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон о разовом налоге в 10% на сверхприбыль для крупных компаний. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года.

Внедрение федеральной госсистемы "Такси" не повлияет на стоимость перевозок. Об этом сообщил Минтранс.

Время ожидания транспорта на остановках Москвы с начала года снизилось на 25 маршрутах. Об этом рассказала заммэра столицы Максим Ликсутов.