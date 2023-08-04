Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Политика

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об установлении призывного возраста в России с 18 до 30 лет. Документ был размещен на портале правовой информации.

Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Яхроме. Это данные МЧС.

Более 4 900 единиц вооружения уничтожили российские военные с начала контрнаступления ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

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