Новости часа: Путин подписал закон о повышении призывного возраста до 30 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подписал закон об установлении призывного возраста в России с 18 до 30 лет. Документ был размещен на портале правовой информации.

Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Яхроме. Это данные МЧС.

Более 4 900 единиц вооружения уничтожили российские военные с начала контрнаступления ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.