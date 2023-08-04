Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Путин заявил, что чиновники РФ должны ездить на отечественных автомобилях

Новости часа: Путин отметил рост производства компьютеров и электрооборудования в РФ

Путин призвал чиновников РФ ездить на отечественных автомобилях

Путин заявил, что уровень занятости и зарплат говорит о росте промышленности в РФ

Песков прокомментировал возможность вступления новых стран в БРИКС

Новости часа: Путин вручил государственные награды участникам СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США должны не пообещать, а выполнить обещанное России по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число участников конкурса "Новатор Москвы" в этом году увеличилось более чем вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На вокзалах и станциях общественного транспорта Москвы из-за жары раздают воду. Это данные Дептранса.

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