Новости часа: Песков прокомментировал действия США в отношении зерновой сделки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США должны не пообещать, а выполнить обещанное России по зерновой сделке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Число участников конкурса "Новатор Москвы" в этом году увеличилось более чем вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

На вокзалах и станциях общественного транспорта Москвы из-за жары раздают воду. Это данные Дептранса.