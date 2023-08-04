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Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

Песков оценил ситуацию с якобы поврежденным кораблем в Новороссийске

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы повреждении корабля в Новороссийске, заявил, что в ситуации с атакой ВСУ на военные корабли нужно ориентироваться на заявления Минобороны.

По данным Минобороны РФ, ВСУ предприняли попытку атаковать военно-морскую базу в Новороссийске при помощи двух морских безэкипажных катеров. В ходе отражения удара они были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы.

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