Путин обсудил с членами Совбеза РФ предстоящую встречу с Эрдоганом

Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ предстоящую встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Участники совещания обменялись мнениями в контексте будущих российско-турецких переговоров на высшем уровне.

Также обсуждалось обострение ситуации в Нагорном Карабахе. На совещании подчеркнули настоятельную необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

