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04 июля, 11:45

Политика

Путин 4 июля прибыл во Дворец Независимости в Астане

Путин 4 июля прибыл во Дворец Независимости в Астане

Путин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС

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Утром 4 июля Владимир Путин прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На нем лидеры подписали решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации. Теперь в ШОС – 10 государств – участников, две страны – наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. После Путин выступил с докладом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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