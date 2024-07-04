Путин 4 июля прибыл во Дворец Независимости в Астане

Утром 4 июля Владимир Путин прибыл во Дворец Независимости в Астане для участия в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На нем лидеры подписали решение о предоставлении Белоруссии статуса члена организации. Теперь в ШОС – 10 государств – участников, две страны – наблюдателя и 14 партнеров по диалогу. После Путин выступил с докладом.

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