Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Владимир Путин встретился в Кремле с девочкой из Дагестана, которая расплакалась из-за того, что не увидела президента в Дербенте. Путин посетил Дагестан 28 июня, а после запланированных встреч пообщался у фонтана с жителями города.

Многие хотели сфотографироваться и поговорить с президентом, в том числе и школьница по имени Раисат. Когда это не удалось сделать, девочка сильно расстроилась.

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