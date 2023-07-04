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Новости

04 июля, 20:00

Общество

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путин встретился с девочкой, заплакавшей во время его визита в Дербент

Путину доложено о нападении на журналистку Милашину – Песков

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Песков заявил о ликвидации всех БПЛА, атаковавших столичный регион утром 4 июля

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Владимир Путин встретился в Кремле с девочкой из Дагестана, которая расплакалась из-за того, что не увидела президента в Дербенте. Путин посетил Дагестан 28 июня, а после запланированных встреч пообщался у фонтана с жителями города.

Многие хотели сфотографироваться и поговорить с президентом, в том числе и школьница по имени Раисат. Когда это не удалось сделать, девочка сильно расстроилась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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властьобществовидеоЕкатерина Кузнеченкова
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