Путин поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту

На совещании Владимира Путина с правительством 4 июля говорили о заторах у Крымского моста. Президент поручил максимально задействовать паромы для ликвидации заторов на Крымском мосту.

Многокилометровый затор образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края в субботу, 1 июля. Для решения проблемы на досмотровом пункте было увеличено число задействованных сотрудников.

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