Новости часа: в Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА на столичный регион

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все дроны, атаковавшие столицу, были уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов взыскали с чиновников в 2022 году. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Уровень бронирования отелей в Крыму на июль вырос до 50%. Об этом рассказали власти республики.