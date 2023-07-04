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Происшествия

Новости часа: в Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА на столичный регион

Новости часа: в Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА на столичный регион

В Кремле прокомментировали атаку украинских беспилотников на столичный регион

Песков заявил о ликвидации всех БПЛА, атаковавших столичный регион утром 4 июля

Новости часа: Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит кризисом

Новости часа: Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

Путин рассказал об усилении сотрудничества ШОС в сфере безопасности

Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса

Путин заявил, что РФ поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все дроны, атаковавшие столицу, были уничтожены или нейтрализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 250 миллиардов рублей неподтвержденных доходов взыскали с чиновников в 2022 году. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Уровень бронирования отелей в Крыму на июль вырос до 50%. Об этом рассказали власти республики.

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