Новости часа: Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит кризисом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом. Об этом президент заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Управление речными электросудами на Москве-реке планируют сделать дистанционным. Это данные Дептранса.

Около шести тысяч мероприятий запланировано летом в московских парках. Об этом сообщил "Мосгорпарк".