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Политика

Новости часа: Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит кризисом

Новости часа: Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит кризисом

Новости часа: Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

Путин рассказал об усилении сотрудничества ШОС в сфере безопасности

Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса

Путин заявил, что РФ поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

Путина проинформировали о попытке покушения на Аксенова

Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах РФ в этом году

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин предупредил, что накопление долгов развитыми странами грозит мировым кризисом. Об этом президент заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Управление речными электросудами на Москве-реке планируют сделать дистанционным. Это данные Дептранса.

Около шести тысяч мероприятий запланировано летом в московских парках. Об этом сообщил "Мосгорпарк".

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