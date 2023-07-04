Новости часа: Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий властей РФ в момент попытки вооруженного мятежа. Об этом президент заявил на саммите организации.

Аэропорт Внуково после ограничений утром 4 июля работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 8–9 июля из-за работ на железной дороге. Об этом сообщил перевозчик.