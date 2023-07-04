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Политика

Новости часа: Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

Новости часа: Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в дни мятежа

Путин рассказал об усилении сотрудничества ШОС в сфере безопасности

Путин предупредил о рисках нового мирового кризиса

Путин заявил, что РФ поддерживает проект Нью-Делийской декларации ШОС

Песков прокомментировал попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксенова

Новости часа: Песков заявил, что надежд на новые переговоры по зерновой сделке немного

Путина проинформировали о попытке покушения на Аксенова

Мишустин заявил об увеличении бюджетных мест в вузах РФ в этом году

Новости часа: число бюджетных мест в вузах РФ в этом году увеличили

Мишустин рассказал об увеличении количества бюджетных мест в российских вузах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поблагодарил страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за поддержку действий властей РФ в момент попытки вооруженного мятежа. Об этом президент заявил на саммите организации.

Аэропорт Внуково после ограничений утром 4 июля работает штатно. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.

Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 8–9 июля из-за работ на железной дороге. Об этом сообщил перевозчик.

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