Новости последнего часа: Мишустин заявил, что спад экономики не достиг критической отметки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, в отдельных отраслях экономики есть определенный спад, но нигде не приблизились к критической отметке. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Территорию вдоль Смоленской набережной назовут в честь Луганской Народной Республики. Это итоги голосования на портале "Активный гражданин".

Москва вошла в тройку лидеров рейтинга эффективности промышленной политики регионов России. Об этом сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.