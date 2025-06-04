Мединский доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной

Владимир Путин начал совещание с правительством. Об итогах второго раунда переговоров с Украиной главе государства доложил его помощник Владимир Мединский, который возглавлял делегацию в Стамбуле.

Он сообщил, что во время беседы РФ представила проект меморандума из 2 частей: первая включала условия заключения мира и прекращения огня, а вторая – детали подготовки саммита. Кроме того, стороны договорились об обмене пленными и тяжелоранеными в ближайшее время.

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