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04 июня, 17:15

Политика

Мединский доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной

Мединский доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной

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Владимир Путин начал совещание с правительством. Об итогах второго раунда переговоров с Украиной главе государства доложил его помощник Владимир Мединский, который возглавлял делегацию в Стамбуле.

Он сообщил, что во время беседы РФ представила проект меморандума из 2 частей: первая включала условия заключения мира и прекращения огня, а вторая – детали подготовки саммита. Кроме того, стороны договорились об обмене пленными и тяжелоранеными в ближайшее время.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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