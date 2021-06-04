Путин заявил о необходимости продлить программу льготной ипотеки

16:45
Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума рассказал, что будет с программой льготной ипотеки.
Эту программу утвердили в апреле прошлого года со ставкой 6,5 % годовых для тех, кто покупал жилье в новостройках.
По словам президента, программа действительно стала одой из ключевых антикризисных мер поддержки граждан и экономики.
"Мы должны учитывать то, какую важную роль играет льготная ипотека в нынешних условиях для решения жилищных проблем наших граждан и строительной отрасли. Поэтому предлагаю продлить эту программу для всех регионов еще на один год, но при этом чуть-чуть приподнимем саму ставку", – сказал он.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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