Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ

Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Президент примет участие в центральном мероприятии – пленарном заседании.

Как ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступление будет посвящено вопросам социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности.

Из-за коронавирусных ограничений некоторые иностранные спикеры поучаствуют в заседании по видеосвязи.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Главная его тема – "Снова вместе. Экономика новой реальности". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.