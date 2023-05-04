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04 мая, 18:15

Политика

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль

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Строгий запрет на использование дронов ввели после инцидента в небе над Кремлем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент проводится тщательное расследование и анализ произошедшего, а также решаются вопросы безопасности.

Все больше российских регионов объявляют временный запрет на полеты беспилотников. Последними ограничение ввели власти Свердловской и Омской областей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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