Центр Москвы будет закрыт для транспорта 4 мая

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04 мая, 16:30

Экономика

Новости часа: Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу

Новости часа: Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу

Меры безопасности в Кремле будут усилены после инцидента с беспилотником – Песков

Новости часа: в Кремле заявили о праве РФ ответить на атаку дронов

Новости часа: Песков заявил, что парад 9 Мая состоится, несмотря на атаку БПЛА

Парад на Красной площади состоится, несмотря на атаку БПЛА – Песков

Новости часа: Песков заявил, что РФ продолжит контакты по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице

РФ продолжит контакты по зерновой сделке – Песков

Новости часа: Путин поручил восстановить дома в Сосьве к началу отопительного сезона

Новости часа: Путин рассказал о ходе восстановительных работ в новых регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в некоторых других странах.

Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

В Москве скоро начнут ограничивать движение, 4 мая передвигаться лучше на метро. Об этом рассказали в ЦОДД.

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