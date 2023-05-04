04 мая, 16:30Экономика
Новости часа: Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин назвал хорошими показатели России по госдолгу. Глава государства обратил внимание, что уровень инфляции и ситуация по госдолгу в РФ лучше, чем в некоторых других странах.
Малый бизнес стал реальным драйвером структурной перестройки экономики РФ. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
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