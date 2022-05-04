Владимир Путин установил временный порядок выплаты прибыли компаний РФ зарубежным лицам.

"Аэрофлот" с 5 мая возобновляет полеты в Индию.

Будапешт не готов поддержать шестой пакет санкций против РФ в нынешнем виде. Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.