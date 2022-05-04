Путин назвал поддержку рынка труда одним из главных направлений работы кабмина

Владимир Путин назвал поддержку рынка труда одним из основных направлений работы кабмина.

Система поддержки семей в РФ охватит более 10 миллионов детей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

ВТБ начал принимать заявки на ипотеку для сотрудников IT-компаний.