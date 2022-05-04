В Кремле назвали позицию Украины на переговорах непоследовательной

Непоследовательная позиция Киева не дает уверенности в том, что переговоры будут результативны, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Более 400 заявок подали москвичи для участия в тестировании Face Pay на наземном транспорте. Об этом сообщили в Дептрансе.

Режим ЧС из-за природных пожаров ввели уже в трех регионах РФ, заявили в МЧС.