Песков заявил об отсутствии динамики на переговорном треке РФ и Украины

В Кремле отмечают отсутствие динамики на мирных переговорах с украинской стороной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Киев каждый день меняет свою позицию, к такой непоследовательности можно относиться только негативно.

Песков подчеркнул, что все происходящее не вселяет уверенность в том, что переговорный процесс может каким-то образом результативно закончиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.