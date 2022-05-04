Поддержка занятости является одним из важнейших направлений работы властей – Путин

Поддержка занятости является одним из важнейших направлений работы российских властей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым.

Президент попросил его дать прогнозы насчет складывающейся ситуации и рассказать, как помогают тем, кто особенно нуждается в поддержке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.