Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода. Об этом заявил Владимир Путин на совещании Госсовета.

Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение в совершении теракта и просит об ее аресте. Об этом сообщило ведомство.

До 8 баллов обещают на дорогах Москвы в вечерний час пик 4 апреля. Это данные ЦОДД.