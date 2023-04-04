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Новости

Новости

04 апреля, 16:00

Экономика

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин призвал разработать механизм смены собственников при уходе компаний

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Необходимо продумать механизмы при смене собственников зарубежных компаний в случае их ухода. Об этом заявил Владимир Путин на совещании Госсовета.

Следственный комитет предъявил Дарье Треповой обвинение в совершении теракта и просит об ее аресте. Об этом сообщило ведомство.

До 8 баллов обещают на дорогах Москвы в вечерний час пик 4 апреля. Это данные ЦОДД.

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