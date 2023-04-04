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Новости

04 апреля, 15:30

Общество

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Новости часа: Путин призвал исключить коррупцию при поддержке технологичных проектов

Путин заявил, что западные инициаторы санкций пошли на резкий разрыв связей с РФ

Путин заявил, что антироссийские санкции останутся надолго

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Новости часа: Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Путин наградил Татарского орденом Мужества посмертно

Новости часа: Путин поручил властям Подмосковья уделить внимание мусорным полигонам

Новости часа: Песков назвал терактом убийство журналиста Владлена Татарского

В Кремле назвали терактом убийство военкора Владлена Татарского

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по промышленности.

Заключение офсетных контрактов сэкономило Москве 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве продолжает снижаться. Таковы данные Роспотребнадзора.

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