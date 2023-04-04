Новости часа: Путин оценил решение западных компаний уйти из России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ушедшие из России западные компании не боролись за свои интересы. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по промышленности.

Заключение офсетных контрактов сэкономило Москве 25 миллиардов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве продолжает снижаться. Таковы данные Роспотребнадзора.