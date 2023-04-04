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Общество

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

Путин назвал повышение реальных доходов россиян главной задачей страны

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Увеличение реальных доходов людей, повышение их благосостояния является первоочередной задачей для государства. Об этом заявил Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе "Тулажелдормаш". По словам президента, доходы российских семей должны соответствовать современным требованиям.

4 апреля Путин прибыл с рабочей поездкой в Тульскую область, где должен провести заседание президиума Госсовета. Темой станет развитие отечественной промышленности в условиях санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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