Кремль назвал остановку военной помощи США Украине вкладом в дело мира

В Кремле прокомментировали решение США приостановить военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США были главным поставщиком оружия для Киева, и их отказ от дальнейших поставок может стать важным шагом к миру.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон временно приостанавливает военную помощь Киеву. Это решение связано с позицией президента США Дональда Трампа, который считает, что Украина пока не готова к мирным переговорам.

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