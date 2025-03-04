Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта, 13:15

Политика

Кремль назвал остановку военной помощи США Украине вкладом в дело мира

Кремль назвал остановку военной помощи США Украине вкладом в дело мира

Песков прокомментировал возможную приостановку военной помощи Украине со стороны США

Песков заявил, что Зеленский не хочет мира на Украине

Песков заявил, что Зеленский показал в Белом доме отсутствие дипломатических способностей

Путин заявил, что часть западных элит попытается сорвать начавшийся диалог РФ и США

Путин заявил о прагматичности нынешних партнеров в США

Путин заявил о необходимости пресечь попытки Запада сорвать переговоры РФ и США

Мишустин заявил, что качество автошкол будут оценивать по количеству ДТП их учеников

Песков заявил о широком поле для сотрудничества с США

Песков заявил, что пошлины США против Евросоюза не могут повлиять на Россию

В Кремле прокомментировали решение США приостановить военную помощь Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что США были главным поставщиком оружия для Киева, и их отказ от дальнейших поставок может стать важным шагом к миру.

Ранее американские СМИ сообщили, что Вашингтон временно приостанавливает военную помощь Киеву. Это решение связано с позицией президента США Дональда Трампа, который считает, что Украина пока не готова к мирным переговорам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика