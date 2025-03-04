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04 марта, 12:15

Политика

Песков прокомментировал возможную приостановку военной помощи Украине со стороны США

Песков прокомментировал возможную приостановку военной помощи Украине со стороны США

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Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное решение США приостановить военную помощь Украине поспособствует мирному процессу.

Кроме того, Песков напомнил, что во время первого президентского срока Дональда Трампа были введены санкции против России и начались поставки оружия Украине.

Вдобавок к этому Песков подтвердил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится посетить Россию.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
властьполитикавидеоИван Евдокимов
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