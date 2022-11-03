Новости последнего часа: мобилизованные получат единовременную выплату 195 тыс рублей

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные и контрактники получат единовременную выплату 195 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 7 снарядов за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста завершен за 3 недели, сообщили в Росавтодоре.

