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Новости

03 ноября, 23:45

Общество

Новости последнего часа: мобилизованные получат единовременную выплату 195 тыс рублей

Новости последнего часа: мобилизованные получат единовременную выплату 195 тыс рублей

Путин подписал указ о единовременной выплате в 195 тыс военнослужащим ВС РФ

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Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

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Мишустин потребовал оперативно нарастить выпуск продукции, востребованной на фоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мобилизованные и контрактники получат единовременную выплату 195 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке 7 снарядов за час, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Демонтаж поврежденных пролетов Крымского моста завершен за 3 недели, сообщили в Росавтодоре.

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